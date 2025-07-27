Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о победе над «Краснодаром»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (2:1) в рамках 2-го тура РПЛ.

— Мы ожидали тяжёлого матча — на выезде, против действующего чемпиона страны. Нам было важно сыграть в этом матче по стратегии, очень дисциплинированно, потому что был определённый соблазн продолжать действовать в активном прессинге, с давлением. Это то, что мы старались делать в первом матче. Но мы немного структурно видоизменились и достаточно дисциплинированно действовали в обороне, в средней линии, в атаке. Во втором тайме наш уровень готовности позволял делать контратаки более разящими. На мой взгляд, мы могли чуть пораньше забить второй мяч. Но, опять же, вели 2:0, всё было под контролем. Понятно, что «Краснодар» играл дома при такой потрясающей атмосфере. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков, потому что это прекрасное состояние, календарный матч чемпионата, спасибо всем. Мы очень довольны победой. Понятно, что осадочек небольшой от пропущенного мяча. Мы хотели сыграть «на ноль», но победа есть победа. Тем более на выезде, тяжёлая. Двигаемся вперёд.

— Ваш план на игру на 100 процентов сработал или какие-то неудачи по ходу матча были?

— Безусловно, ошибки были. Мы в перерыве нацелили наших футболистов на определённые нюансы, что необходимо подправить. Слишком часто в простых ситуациях теряли мячи, невынужденный брак заставлял делать больше черновой работы без мяча. Просто постарались сделать так, чтобы ребята успокоились. Был отрезок во втором тайме, примерно минуте на 75-й, на 80-й, когда мы очень хорошо взяли игру под контроль, оставили соперника без мяча. На выезде это очень хороший нюанс. Это благодаря уровню нашей готовности на сегодня. В этом плане я доволен, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.