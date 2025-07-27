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Голкипер Бенжамен Леком перешёл из «Монпелье» в «Фулхэм»

Голкипер Бенжамен Леком перешёл из «Монпелье» в «Фулхэм»
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«Фулхэм» купил у «Монпелье» голкипера Бенжамена Лекома. Об этом сообщает официальный сайт «дачников».

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2027 года.

Вратарь является воспитанником «Ньора», на взрослом уровне он выступал за «Лорьян», «Дижон», «Монако» и «Эспаньол». Ранее он также играл за сборную Франции на юношеском и молодёжном уровне. Суммарно в активе игрока 329 матчей в Лиге 1. В 30 играх прошедшего клубного сезона Леком пропустил 68 голов и один раз сыграл «на ноль».

«Фулхэм» по итогам прошлого сезона занял 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

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