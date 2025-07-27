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Галактионов — о 100-м матче с «Локо»: в 2022-м мы выбрали тернистый путь и идём по нему

Галактионов — о 100-м матче с «Локо»: в 2022-м мы выбрали тернистый путь и идём по нему
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы своей команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ обратился со словами благодарности к клубу. Матч с «быками» стал для специалиста 100-м во главе железнодорожников.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

«Я также хотел поблагодарить наш футбольный клуб. Сегодня у меня лично 100-й — юбилейный — матч. Команда меня уже поздравила. Очень приятно всем вместе разделить такую радость. Мы выбрали в 2022 году, когда пришли сюда, очень тяжёлый, непростой, тернистый путь с нашими, российскими игроками. И идём по нему. Хочу сказать огромное спасибо за то, что мы этот путь проходим вместе с нашими руководителями, вместе с нашими ребятами из команды. Те, кто по разным причинам нас покидал, тоже причастны к этому. В любом случае это общая часть работы, которую мы делали и делаем, — это тренерский штаб, обслуживающий персонал, врачи, массажисты, сотрудники офиса, которые работают на благо общей цели. В непростом, тяжёлом пути мы будем двигаться только вперёд. Спасибо всем», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

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