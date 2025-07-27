Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виссел Кобе — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» установила историческое клубное достижение после разгрома «Спартака»

«Балтика» установила историческое клубное достижение после разгрома «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Калининградская «Балтика» с разгромным счётом 3:0 переиграла в гостях «Спартак», тем самым установив историческое клубное достижение в матчах с московскими командами, прервав сверхпродолжительную серию без побед. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

По информации источника, «Балтика» впервые в своей истории обыграла какой-либо московский клуб в гостях в чемпионате России. Это произошло с 21-й попытки. Кроме того, данная победа стала первой для специалиста Андрея Талалаева в играх со «Спартаком» в РПЛ в девятом матче.

На данный момент калининградский клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Талалаева четыре очка после двух туров. Отметим, «Балтика» провела на старте сезона два матча в гостях с московскими командами: с «Динамо» (1:1) и со «Спартаком» (3:0).

Материалы по теме
Сенсационный разгром «Спартака»! План Станковича на «Балтику» рухнул уже на 11-й минуте
Видео
Сенсационный разгром «Спартака»! План Станковича на «Балтику» рухнул уже на 11-й минуте

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android