Дзюба обошёл Лоськова и сравнялся с Семаком по количеству сезонов в РПЛ с забитыми голами
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Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба провёл 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми голами, сообщает пресс-служба РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5' 0:2 Джурасович – 11' 0:3 Болдырев – 13' 0:4 Дзюба – 44'
По данному показателю он обошёл Дмитрия Лоськова и сравнялся с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
Напомним, Дзюба забил гол в матче второго тура чемпионата России с «Сочи» (4:0). Также в этой встрече Артём не реализовал пенальти.
Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.
Ранее «Акрон» в первом туре чемпионата России сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). В следующем туре «Акрон» встретится со «Спартаком». Матч состоится 3 августа.
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