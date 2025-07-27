Дзюба обошёл Лоськова и сравнялся с Семаком по количеству сезонов в РПЛ с забитыми голами

Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба провёл 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми голами, сообщает пресс-служба РПЛ.

По данному показателю он обошёл Дмитрия Лоськова и сравнялся с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

Напомним, Дзюба забил гол в матче второго тура чемпионата России с «Сочи» (4:0). Также в этой встрече Артём не реализовал пенальти.

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.

Ранее «Акрон» в первом туре чемпионата России сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). В следующем туре «Акрон» встретится со «Спартаком». Матч состоится 3 августа.