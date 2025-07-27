«Локомотив» обыграл «Краснодар» впервые за пять матчей

Московский «Локомотив» в гостях переиграл чемпиона минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» со счётом 2:1. Таким образом, железнодорожники одержали верх над «быками» впервые за пять последних матчей.

Ранее в четырёх последних матчах между командами «Краснодар» одержал одну победу (в гостях в первом круге сезона-2024/2025 — 3:0. — Прим. «Чемпионата»). При этом, три встречи завершились вничью: матч второго круга минувшей кампании (0:0) и обе встречи сезона-2023/2024 (1:1).

Последняя победа «Локомотива» в матчах с «Краснодаром» в РПЛ датирована мартом 2023 года, тогда в 20-м туре чемпионата России сезона-2022/2023, железнодорожники одолели «южан» со счётом 3:2.

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