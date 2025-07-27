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Карасёв штрафовал «Спартак», Маркиньос был потрясён удалением. Яркие фото победы «Балтики»

Карасёв штрафовал «Спартак», Маркиньос был потрясён удалением. Яркие фото победы «Балтики»
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26 июля на столичном стадионе «Лукойл Арена» прошёл матч 2-го тура МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Спартак» и калининградская «Балтика». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 11-й минуте форвард хозяев Антон Заболотный получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперника Мингияне Бевееве. На 44-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль мог открыть счёт в матче, однако гол был отменён после просмотра VAR.

После перерыва автором первого гола в этой встрече стал полузащитник гостей Владислав Саусь, который отличился на 49-й минуте. На 58-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий хозяев Маркиньос. После чего гости забили ещё дважды: голами отметились Чинонсо Оффор и Николай Титков.

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