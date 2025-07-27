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«Аль-Наср» перехватил у «Бенфики» Жоау Феликса и ведёт переговоры с «Челси» — Романо

«Аль-Наср» перехватил у «Бенфики» Жоау Феликса и ведёт переговоры с «Челси» — Романо
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Саудовский «Аль-Наср» ведёт продвинутые переговоры о подписании 25-летнего португальского универсального нападающего «Челси» Жоау Феликса, тем самым срывая возвращение футболиста в «Бенфику». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский гранд сделал официальное предложение «Челси» о трансфере Жоау на постоянной основе, а также представил контрактные условия Феликсу. Отмечается, что соглашение находится на финальной стадии, поскольку окончательные детали будут обсуждены в ближайшие 24-48 часов.

Утверждается, что Феликс очень хотел вернуться в «Бенфику», однако его соблазняет финансовая сторона сделки и возможность сыграть со своим кумиром — Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» согласовала с «Челси» трансфер Феликса и должна была заплатить за 50% прав € 25 млн.

Игрок находился в системе «Бенфики» с 2015 по 2019 год, после чего подписал контракт с мадридским «Атлетико» за € 127,5 млн, но не смог закрепиться в команде под руководством Диего Симеоне. Половину прошлого сезона нападающий «Челси» провёл в аренде в «Милане», где забил три гола в 21 матче. Кроме этих клубов, Феликс также успел поиграть за «Барселону». По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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