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«Ну как так можно». Генич — об игре Мелёхина в моменте с голом Сергеева

«Ну как так можно». Генич — об игре Мелёхина в моменте с голом Сергеева
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на игру защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в моменте с пропущенным голом после удара нападающего «Динамо» Ивана Сергеева в матче 2-го тура чемпионата России (1:0). Сергеев практически без сопротивления забил гол из-под Мелёхина, который стал победным.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Мелёхин, ну как так можно?» — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

«Ростов» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России. В матче 1-го тура команда проиграла «Зениту» со счётом 1:2. «Динамо», в свою очередь, в 1-м туре РПЛ сыграло вничью с «Балтикой» со счётом 1:1.

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