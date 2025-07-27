«Ну как так можно». Генич — об игре Мелёхина в моменте с голом Сергеева

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на игру защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в моменте с пропущенным голом после удара нападающего «Динамо» Ивана Сергеева в матче 2-го тура чемпионата России (1:0). Сергеев практически без сопротивления забил гол из-под Мелёхина, который стал победным.

«Мелёхин, ну как так можно?» — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

«Ростов» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России. В матче 1-го тура команда проиграла «Зениту» со счётом 1:2. «Динамо», в свою очередь, в 1-м туре РПЛ сыграло вничью с «Балтикой» со счётом 1:1.