«Сочи» проиграл два первых матча сезона РПЛ с общим счётом 0:7

«Сочи» на своём поле с разгромным счётом 0:4 уступил тольяттинскому «Акрону» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, команда испанского специалиста Роберта Морено потерпела два поражения на старте сезона-2025/2026 с общим счётом 0:7.

Напомним, в матче 1-го тура соревнований «Сочи» в гостях проиграл со счётом 0:3 московскому «Локомотиву». В следующем туре подопечные Морено встретятся в гостях с казанским «Рубином».

Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги, однако сейчас команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме «Локомотив» обыграл «Краснодар» впервые за пять матчей

Самые результативные легионеры РПЛ: