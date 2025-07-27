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«Сочи» проиграл два первых матча сезона РПЛ с общим счётом 0:7

«Сочи» проиграл два первых матча сезона РПЛ с общим счётом 0:7
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«Сочи» на своём поле с разгромным счётом 0:4 уступил тольяттинскому «Акрону» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, команда испанского специалиста Роберта Морено потерпела два поражения на старте сезона-2025/2026 с общим счётом 0:7.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

Напомним, в матче 1-го тура соревнований «Сочи» в гостях проиграл со счётом 0:3 московскому «Локомотиву». В следующем туре подопечные Морено встретятся в гостях с казанским «Рубином».

Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги, однако сейчас команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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