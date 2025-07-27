«Сочи» проиграл два первых матча сезона РПЛ с общим счётом 0:7
Поделиться
«Сочи» на своём поле с разгромным счётом 0:4 уступил тольяттинскому «Акрону» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, команда испанского специалиста Роберта Морено потерпела два поражения на старте сезона-2025/2026 с общим счётом 0:7.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5' 0:2 Джурасович – 11' 0:3 Болдырев – 13' 0:4 Дзюба – 44'
Напомним, в матче 1-го тура соревнований «Сочи» в гостях проиграл со счётом 0:3 московскому «Локомотиву». В следующем туре подопечные Морено встретятся в гостях с казанским «Рубином».
Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги, однако сейчас команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Материалы по теме
Самые результативные легионеры РПЛ:
Комментарии
- 27 июля 2025
-
04:51
-
04:43
-
04:42
-
04:29
-
04:26
-
04:16
-
04:00
-
03:56
-
03:45
-
03:08
-
02:23
-
02:13
-
02:12
-
00:47
-
00:44
-
00:29
-
00:28
-
00:25
-
00:15
-
00:11
-
00:02
- 26 июля 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:28
-
23:19
-
23:19
-
23:18
-
23:11
-
23:07
-
23:04
-
22:57
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:29