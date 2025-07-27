Состоялись новые переговоры по переходу Ильи Забарного в «ПСЖ» — источник

Вчера, 26 июля, состоялись новые переговоры, связанные с потенциальным переходом защитника английского «Борнмута» Ильи Заборного во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает популярный инсайдер Джамель в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в руководстве парижского клуба наблюдается растущий оптимизм относительно завершения этого вопроса, так как стороны близки к согласованию всех условий. Отмечается, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи провёл несколько встреч с президентом «Борнмута».

Также подчёркивается, что и сам футболист поучаствовал в переговорах, обсудив с главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике свои намерения играть именно под его руководством. Украинский защитник сразу дал понять тренеру, что хочет играть в парижском гранде, несмотря на интерес других клубов.

Ранее сообщалось, что руководство парижан предложило за Забарного € 60 млн, но эта сумма не устроила «Борнмут», который хотел € 70 млн. После этого переговоры между клубами временно приостановились.

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