Дубль Фернандеша принёс «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вест Хэмом»

Завершился матч Летней серии Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вест Хэмом». Встреча прошла в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф» и закончилась победой «МЮ» со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш. Единственный гол за «Вест Хэм» забил Джаррод Боуэн.

Летняя серия Премьер-лиги – это товарищеский предсезонный турнир, проходящий в США.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом», а «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном». Оба матча пройдут 31 июля.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице, «Вест Хэм», в свою очередь, занял 14-е место.