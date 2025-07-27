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Дубль Фернандеша принёс «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вест Хэмом»

Дубль Фернандеша принёс «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вест Хэмом»
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Завершился матч Летней серии Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вест Хэмом». Встреча прошла в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф» и закончилась победой «МЮ» со счётом 2:1.

Летняя серия Премьер-лиги . 1-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Фернандеш – 5'     2:0 Фернандеш – 52'     2:1 Боуэн – 63'    

В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш. Единственный гол за «Вест Хэм» забил Джаррод Боуэн.

Летняя серия Премьер-лиги – это товарищеский предсезонный турнир, проходящий в США.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом», а «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном». Оба матча пройдут 31 июля.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице, «Вест Хэм», в свою очередь, занял 14-е место.

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