Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виссел Кобе — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черданцев отреагировал на призыв Морено отдать половину зарплаты из-за результатов «Сочи»

Черданцев отреагировал на призыв Морено отдать половину зарплаты из-за результатов «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев прокомментировал слова главного тренера «Сочи» Роберта Морено, который призвал игроков пожертвовать половину месячной зарплаты на развитие клуба в связи с неудачным стартом РПЛ-2025/2026. Отметим, испанский специалист заявил, что ни он, ни игроки не достойны текущей зарплаты и сам отдаст половину денег для развития клуба, однако если юридически это сделать не удастся, то он пожертвует их на благотворительность.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

«Я не думаю, что это позерство. Я думаю, что он не бросает слова на ветер. Мне кажется, это должно вызывать уважение. Чел работал в «Барселоне»! Не поваром. Хотя это уже было бы неплохо. Он улетел в самый сложный географически футбольный турнир в мире, вернулся в РПЛ, хотя, думаю, двадцать раз мог бы свалить в Испанию на меньшие деньги, понятно, но вообще, чтобы в *** не дуть. Нет. Прогнал по всей России. Продолжает работать. По игре в первом туре «Сочи» смотрелся очень даже неплохо. Но тренер не может выйти и играть на поле вместо футболистов. Не знаю, что именно там в «Сочи» происходит, но Морено респект», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, на старте сезона-2025/2026 «Сочи» проиграл два матча из двух сыгранных со счётом 0:7. Команда Морено уступила в гостях «Локомотиву» (0:3) и дома «Акрону» (0:4) и теперь располагается на последнем 16-м месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Тренер «Сочи» Морено: отдам половину месячной зарплаты, мы не заслуживаем таких денег
«Сочи» проиграл два первых матча сезона РПЛ с общим счётом 0:7

Самые высокие зарплаты в спорте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android