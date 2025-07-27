«Интер Майами» без дисквалифицированного Месси сыграл вничью с «Цинциннати» в МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Цинциннати». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась со счётом 0:0.
США — Major League Soccer . МЛС
27 июля 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
0 : 0
Цинциннати
Цинциннати
Нападающий хозяев Луис Суарес вышел в стартовом составе «Интер Майами» и отыграл весь матч.
Отметим, что в этой встрече в составе «Интер Майами» не принимал участия аргентинский нападающий Лионель Месси, который был дисквалифицирован на один матч за пропуск Матча всех звёзд, который состоялся в среду, 23 июля.
В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Орландо Сити», а «Цинциннати» сыграет с «Шарлотт». Оба матча пройдут 11 августа.
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