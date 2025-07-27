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Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс, результат матча 27 июля 2025, счёт 2:2, МЛС, Алексей Миранчук

Гол Миранчука «Сиэтлу» не помог «Атланте» прервать серию из 8 матчей без побед в МЛС
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В ночь с 26 на 27 июля завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Сиэтл Саундерс». Встреча прошла в американской Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась вничью со счётом 2:2.

США — Major League Soccer . МЛС
27 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
1:0 Гомес – 7'     1:1 де ла Вега – 54'     1:2 Де Розарио – 90+5'     2:2 Миранчук – 90+9'    

В составе «Сиэтла» голами отметились аргентинский хавбек Педро де ла Вега и канадский форвард Осаз Де Розарио. Хозяева забили перввый мяч при помощи автогола, автором которого стал колумбийский защитник гостей Йеймар Гомес. Кроме того, российский атакующий полузащитник «пятиполосных» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, забив второй гол своей команды.

«Атланта Юнайтед» продлила серию без побед в МЛС до восьми матчей — четыре поражения и четыре ничьих. «Сиэтл» не знает поражений в шести подряд матчах МЛС. В следующей встрече «Атланта» на выезде сыграет с «Клёб де Фут Монреаль» 10 августа, а «Сиэтл» в гостях встретится с «Лос-Анджелес Гэлакси» 11 августа.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
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