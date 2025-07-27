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Станкович рассказал, накажет ли Заболотного и Маркиньоса за удаления в матче с «Балтикой»

Станкович рассказал, накажет ли Заболотного и Маркиньоса за удаления в матче с «Балтикой»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об удалениях Антона Заболотного и Маркиньоса в матче второго тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3). Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте. Маркиньос, в свою очередь, был удалён на 58-й минуте после того, как получил вторую жёлтую.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

— Будут санкции к игрокам за красные карточки?
— Нет, конечно. Никаких санкций не будет. Первую желтую карточку Маркиньос получил за протесты в эпизоде, когда был очевидный фол. Если бы его сразу зафиксировали, а не через пять минут, то не было бы и предупреждения.

А удаление Заболотного — это игровой эпизод. На мой взгляд, ему просто не повезло. Он хотел сыграть в мяч, но не успел. Так получилось. Нужно какие‑то решения принимать в любом случае. Но мне нужно и о своём здоровье позаботиться, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. В следующем туре команда встретится с «Акроном».

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