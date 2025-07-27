Станкович рассказал, накажет ли Заболотного и Маркиньоса за удаления в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об удалениях Антона Заболотного и Маркиньоса в матче второго тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3). Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте. Маркиньос, в свою очередь, был удалён на 58-й минуте после того, как получил вторую жёлтую.

— Будут санкции к игрокам за красные карточки?

— Нет, конечно. Никаких санкций не будет. Первую желтую карточку Маркиньос получил за протесты в эпизоде, когда был очевидный фол. Если бы его сразу зафиксировали, а не через пять минут, то не было бы и предупреждения.

А удаление Заболотного — это игровой эпизод. На мой взгляд, ему просто не повезло. Он хотел сыграть в мяч, но не успел. Так получилось. Нужно какие‑то решения принимать в любом случае. Но мне нужно и о своём здоровье позаботиться, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. В следующем туре команда встретится с «Акроном».