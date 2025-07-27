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Артём Дзюба вышел на первое место по количеству нереализованных пенальти в РПЛ

Артём Дзюба вышел на первое место по количеству нереализованных пенальти в РПЛ
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Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба не забил 10-й пенальти в чемпионатах России. По этому показателю он опередил Олега Веретенникова и теперь находится на первом месте, сообщается в телеграм-канале ЦИФРОСКОП.

Напомним, Дзюба не реализовал пенальти в матче второго тура чемпионата России с «Сочи» (4:0). Отметим, в этой встрече он забил один гол с игры и провёл свой 19-й сезон с забитыми мячами и по этой показателю обошёл Дмитрия Лоськова и сравнялся с Сергеем Семаком.

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. В следующем туре «Акрон» встретится со «Спартаком». Матч состоится 3 августа.

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