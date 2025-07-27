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Левандовски высказался о своём будущем в «Барселоне»

Левандовски высказался о своём будущем в «Барселоне»
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски в интервью испанским СМИ прокомментировал возможный уход из клуба по окончании сезона.

«Я не знаю. В этом возрасте я не строю таких планов. Я спокоен, сейчас не важно, что будет после сезона. Главное — то, что я хочу сделать в этом сезоне. Главное — то, что я чувствую внутри, в сердце и в голове. Я спокоен. Сначала давайте посмотрим, что произойдет в этом сезоне». — приводит слова польского форварда Sport.es.

В прошлом сезоне Левандовски провёл 52 матча во всех турнирах за «Барселону», забив 42 гола и отдав три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €12 млн.

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