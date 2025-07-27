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Плеттенберг поделился инсайдом о будущем Томаса Мюллера

Плеттенберг поделился инсайдом о будущем Томаса Мюллера
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Бывший полузащитник «Баварии» Томас Мюллер вчера подтвердил, что будет играть в МЛС, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По данным источника, его контракт будет рассчитан один сезон- до лета 2026 года. Название его нового клуба будет объявлено в ближайшее время.

35-летний Мюллер покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев нападающий сыграл 756 матчей во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 голевыми передачами. В составе «Баварии» Мюллер стал обладателем 33 трофеев, в том числе дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.

Пост Томаса Мюллера по случаю ухода из «Баварии»

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