«Интер» сделал улучшенное предложение «Аталанте» по Лукману — Паскуале Гуарро

Миланский «Интер» продолжает вести активные переговоры с «Аталантой» по трансферу Адемолы Лукмана. Форвард сборной Нигерии готов перейти в стан «нерадзурри», однако стороны пока не могут достичь окончательной договорённости.

По данным журналиста Паскуале Гуарро, «Интер» направил улучшенное предложение — € 45 млн с учётом бонусов. «Аталанта» же настаивает на сумме не менее € 50 млн и не намерена уступать в переговорах с итальянскими клубами.

27-летний Лукман в минувшем сезоне провёл 40 матчей, отметившись 20 голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» действует до 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в € 60 млн.