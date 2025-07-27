Легенда «Милана» Андрей Шевченко назвал лучшего футболиста в истории

Президент Украинской ассоциации футбола и легенда «Милана» Андрей Шевченко считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Является ли Месси лучшим футболистом в истории? Для меня да. Он играет в другую эпоху, чем Пеле и Марадона, но Месси – это всё, это символ Аргентины. Он – легенда, один из лучших за все времена. Мы сравниваем его с Пеле и Марадоной.

Трудно найти игрока, который имел бы такой же дриблинг и забивал так, как Месси. Это идеальный прототип нападающего XXI века. Его даже нельзя привязать к одной позиции. Он везде и заставляет защитников выглядеть неуклюжими», — приводит слова Шевченко Sky Sports.

Напомним, Месси — рекордсмен мира по количеству «Золотых мячей». У аргентинца — восемь таких наград.

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