Фабрицио Романо сообщил информацию о ситуации с трансфером Забарного в «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» подготовил новое предложение по центральному защитнику «Борнмута» Илье Забарному, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.
По сведениям источника, в процесс действительно вовлечён и президент парижан Нассер Аль-Хелайфи, поскольку «ПСЖ» хочет хочет как можно быстрее подписать свою главную цель на позицию центрбека.
Ранее сообщалось, что «Борнмут» хочет получить за Илью € 70 млн.
Защитник стал игроком «Борнмута» в январе 2023 года. В завершившемся сезоне Забарный провёл 39 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет € 42 млн.
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