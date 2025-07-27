Нападающий «Барселоны» Левандовски дал прогноз на развитие карьеры Ямаля

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о молодом партнёре по команде — Ламине Ямале.

«Ламин молодой, ему сейчас 18 лет, но он как взрослый, и да, он очень хорош, но он также хороший парень, и вне поля у нас очень хорошие отношения. Я уверен, что в этом сезоне Ламин сможет играть лучше, чем в прошлом, потому что он стал на год старше, но также потому, что время и работа на его стороне, и это нормально. Я думаю, что с каждым годом Ламин будет играть все лучше и лучше», — приводит слова Левандовского Sport.es.

В прошлом сезоне Ямал провёл 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Сам Левандовски сыграл 52 игры, отметившись 42 мячами и тремя ассистами. Вместе они помогли «Барселоне» выиграть Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.