«Фратрия» отреагировала на разгромное домашнее поражение «Спартака» от «Балтики»
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Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на разгромное поражение своего клуба в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой».
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Спартак» разгромлен новичком РПЛ. Позорные цифры на табло домашнего стадиона — 0:3. Но есть одно но: получили трёшку от «Балтики» после двух удалений.
Впереди ещё 28 туров. Выигрываем всё — мы чемпионы», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.
Напомним, на 11-й минуте матча прямую красную карточку получил форвард москвичей Антон Заболотный. На 58-й минуте поле за вторую жёлтую покинул Маркиньос, оставив «Спартак» вдесятером.
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