«Фратрия» отреагировала на разгромное домашнее поражение «Спартака» от «Балтики»

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на разгромное поражение своего клуба в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой».

«Спартак» разгромлен новичком РПЛ. Позорные цифры на табло домашнего стадиона — 0:3. Но есть одно но: получили трёшку от «Балтики» после двух удалений.

Впереди ещё 28 туров. Выигрываем всё — мы чемпионы», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

Напомним, на 11-й минуте матча прямую красную карточку получил форвард москвичей Антон Заболотный. На 58-й минуте поле за вторую жёлтую покинул Маркиньос, оставив «Спартак» вдесятером.

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