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«Безумие на последних минутах». Видео красивого гола Миранчука в МЛС и реакция «Атланты»

«Безумие на последних минутах». Видео красивого гола Миранчука в МЛС и реакция «Атланты»
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В ночь с 26 на 27 июля завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Сиэтл Саундерс». Встреча прошла в американской Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась вничью со счётом 2:2. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук отметился голом с дальней дистанции на 90+9-й минуте матча и спас команду от поражения.

США — Major League Soccer . МЛС
27 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
1:0 Гомес – 7'     1:1 де ла Вега – 54'     1:2 Де Розарио – 90+5'     2:2 Миранчук – 90+9'    

Россиянин получил мяч на правом фланге, подработал под удар левой и поразил ворота соперника с дальней дистанции.

«Безумие на последних минутах от Алексея Миранчука», — написано в социальных сетях «Атланты» под видео с голом Миранчука.

Напомним, «Атланта Юнайтед» продлила серию без побед в МЛС до восьми матчей — четыре поражения и четыре ничьих. «Сиэтл» не знает поражений в шести подряд играх МЛС. У Миранчука в текущем сезоне четыре гола и три результативные передачи в 24 играх за «Атланту».

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