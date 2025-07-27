«Безумие на последних минутах». Видео красивого гола Миранчука в МЛС и реакция «Атланты»

В ночь с 26 на 27 июля завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Сиэтл Саундерс». Встреча прошла в американской Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась вничью со счётом 2:2. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук отметился голом с дальней дистанции на 90+9-й минуте матча и спас команду от поражения.

Россиянин получил мяч на правом фланге, подработал под удар левой и поразил ворота соперника с дальней дистанции.

«Безумие на последних минутах от Алексея Миранчука», — написано в социальных сетях «Атланты» под видео с голом Миранчука.

Напомним, «Атланта Юнайтед» продлила серию без побед в МЛС до восьми матчей — четыре поражения и четыре ничьих. «Сиэтл» не знает поражений в шести подряд играх МЛС. У Миранчука в текущем сезоне четыре гола и три результативные передачи в 24 играх за «Атланту».

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