Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов поделился подробностями отпуска в России

Матвей Сафонов поделился подробностями отпуска в России
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как проводит отпуск в России.

«Отпуск проходит очень насыщенно. Неделя в Москве больше была похожа на рабочую, только вне поля. Жаль, что не получилось увидеться со всеми, с кем хотел. Просто не хватило времени. Было много встреч и важных знакомств с профессионалами в разных сферах. Сейчас я уже в Краснодаре, успел увидеться со Стасом. Начал заниматься своим здоровьем. Планирую в ближайшее время начать тренировки. Краснодар встретил своей обычной для лета жарой и необычными для меня проблемами с интернетом. Не смог самостоятельно вызвать такси с вокзала и понял, что сочувствую всем, кто имеет похожие проблемы регулярно. Ну а сегодня всё внимание города будет сосредоточено в нашем любимом и дорогом сердцу месте. И я рад, что наконец-то смогу посмотреть футбол вживую», — написал Матвей Сафонов в своём телеграм-канале.

В июле 2024 года 26-летний Матвей Сафонов перешёл в «Пари Сен-Жермен». В дебютном сезоне за французский клуб российский голкипер провёл 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и семь раз сохранил ворота «сухими». Сафонов принял участие в национальном чемпионате, Кубке Франции и Лиге чемпионов. Вместе с парижанами он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат страны, Кубок и Суперкубок Франции, а также завоевал серебро клубного чемпионата мира.

Материалы по теме
Фото
«Я дома». Матвей Сафонов выложил первое фото из отпуска
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android