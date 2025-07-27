Маскерано раскритиковал МЛС за дисквалификацию Месси

Главному тренеру «Интер Майами» Хавьеру Маскерано не понравилось решение дисквалифицировать нападающего Лионеля Месси на одну игру за пропуск Матча всех звёзд. Аргентинский футболист не смог принять участие во встрече с «Цинциннати» (0:0).

«Я подаю своим игрокам такой пример: сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Я должен максимально использовать имеющиеся у меня ресурсы. Я пришёл сюда не для того, чтобы критиковать МЛС или её правила. Я полностью не согласен с этим решением, но мы адаптировались. Мы явно заслужили победу, и теперь мы движемся дальше.

Не люблю говорить о решениях других людей, но странно, когда сегодня говорят одно, а завтра делают обратное. Месси сыграл огромное количество матчей. Когда речь идёт о продаже билетов или заполняемости стадионов, никто не жалуется. Но теперь, когда у нас был домашний матч, его отстранили? Сделали бы они то же самое, если бы мы играли на выезде? Это расстраивает», — приводит слова Маскерано Goal.

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