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Маскерано раскритиковал МЛС за дисквалификацию Месси

Маскерано раскритиковал МЛС за дисквалификацию Месси
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Главному тренеру «Интер Майами» Хавьеру Маскерано не понравилось решение дисквалифицировать нападающего Лионеля Месси на одну игру за пропуск Матча всех звёзд. Аргентинский футболист не смог принять участие во встрече с «Цинциннати» (0:0).

США — Major League Soccer . МЛС
27 июля 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
0 : 0
Цинциннати
Цинциннати

«Я подаю своим игрокам такой пример: сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Я должен максимально использовать имеющиеся у меня ресурсы. Я пришёл сюда не для того, чтобы критиковать МЛС или её правила. Я полностью не согласен с этим решением, но мы адаптировались. Мы явно заслужили победу, и теперь мы движемся дальше.

Не люблю говорить о решениях других людей, но странно, когда сегодня говорят одно, а завтра делают обратное. Месси сыграл огромное количество матчей. Когда речь идёт о продаже билетов или заполняемости стадионов, никто не жалуется. Но теперь, когда у нас был домашний матч, его отстранили? Сделали бы они то же самое, если бы мы играли на выезде? Это расстраивает», — приводит слова Маскерано Goal.

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