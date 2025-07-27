Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 27 июля

Сегодня, 27 июля, состоятся четыре матча во 2-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 27 июля (время — московское):

12:30. «Енисей» — «СКА-Хабаровск»;

17:00. «Нефтехимик» — «Торпедо» Москва;

18:30. «Родина» — «Спартак» Кострома;

19:00. «Факел» — «Уфа».

Оставшиеся матчи 2-го тура Первой лиги пройдут 28 июля.

В сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.