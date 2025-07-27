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Нападающий «Ростова» Голенков прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Нападающий «Ростова» Голенков прокомментировал поражение в матче с «Динамо»
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал поражение в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1). Единственный гол в матче был забит на 23-й минуте. Отличился нападающий бело-голубых Иван Сергеев.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Игра с «Динамо» была неплохой. Первые 20 минут всё получалось, был прессинг. Пропустили гол — и чуть стало сложнее. Второй тайм получился хорошим. Мы не дали сопернику ничего сделать, но при этом сами немного создали», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой победы в активе «Динамо» стало четыре очка. Подопечные Валерия Карпина находятся на пятой строчке в таблице чемпионата. «Ростов» пока не сумел набрать очки.

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