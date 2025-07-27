«Виссел Кобе» — «Барселона»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 июля, состоится товарищеский матч между «Виссел Кобе» и «Барселоной». Игра начнётся в 13:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последний раз «Виссел Кобе» и «Барселона» встречались в товарищеской игре в 2023 году. В том матче сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:0. До этого команды играли в 2019 году. Каталонский клуб также победил со счётом 2:0.

«Барселона» является действующим чемпионом Испании. «Виссел Кобе» выигрывал чемпионат Японии в 2023 и 2024 годах.

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