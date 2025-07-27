Гарсия: после поражения «Спартака» от «Балтики» речь Станковича была довольно позитивной
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Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, какой была послематчевая речь главного тренера команды Деяна Станковича после поражения в игре 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:3).
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Станкович сказал, что это всего лишь вторая игра в чемпионате. Что ты можешь сделать, когда играешь вдевятером против 11? Это был неудачный день для нас, но мы отойдём и вернёмся. В раздевалке от Станковича была довольно позитивная речь. Нужно продолжать работать. В целом атмосфера у нас всегда была довольно позитивной», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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