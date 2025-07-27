Неймар вступил в эмоциональную перепалку с фанатом «Сантоса» после поражения клуба

Форвард «Сантоса» Неймар оказался в центре внимания после инцидента с болельщиком на фоне неудачного выступления клуба в чемпионате Бразилии. Как сообщает Marca, после финального свистка в матче «Сантос» — «Интернасьонал» (1:2) нападающий вступил в перепалку с одним из фанатов. Разнимать конфликтующих пришлось его одноклубнику Жоао Паулу.

«В самый разгар трудно контролировать свои чувства, когда тебя несправедливо обижают… Я никогда не собираюсь спорить с болельщиком, когда он критикует меня на поле, там он имеет право высказать свое мнение, плохо я играл или нет. Даже чтобы освистать меня. Сказать, что я наемник вместе со своим отцом, говорить о моей семье / друзьях… извините, но трудно контролировать себя. Я пришел в «Сантос», чтобы попытаться помочь клубу как можно лучше, на поле и за его пределами! И в тот день, когда болельщики сочтут, что я больше не могу помочь или что я каким-то образом причиняю клубу вред, я первым соберу свои вещи и уйду!» — написал Неймар в своих соцсетях.

После поражения, «Сантос» опустился на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, имея 14 очков после 15 матчей, и находится в зоне вылета. В текущем сезоне Неймар провёл за клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.