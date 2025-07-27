«Все эти организации находятся в Мадриде». Лапорта — о руководителях Ла Лиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном несправедливом отношении к его команде со стороны руководителей чемпионата Испании.

— Взгляните на список руководителей руководящих органов испанского футбола, таких как Лусан, Тебас, Агансо, Родригес Урибес, а теперь даже Чема Алонсо, глава отдела технологических инноваций и искусственного интеллекта Ассоциации футбола Испании (CTA), – все они являются болельщиками «Реала», причём последний имеет значительный цифровой след. Что вы думаете об этом?

— С Тебасом, Лусаном и Агансо я чувствую себя комфортно. Мне легко общаться со всеми тремя. Я бы сказал, что между нами выстроились доверительные отношения. Я знаю, что могу обсудить любую тему с президентом Ла Лиги, президентом федерации футбола и президентом AFE (Ассоциации футбола Испании. — Прим. «Чемпионата»). В этом смысле у меня нет претензий, и я считаю, что на своих должностях они выполняют свою работу наилучшим образом. Тем не менее иногда бывают ситуации, которые болельщику «Барселоны» сложно понять. Если кто-то стремится занять должность, требующую беспристрастности, то сейчас всё известно, и этот господин [Чема Алонсо] фанатично предан «Реалу», верно? Не знаю, было ли необходимо назначать его в организацию, которая должна отстаивать беспристрастность. Они, конечно, знают, почему это сделали. Это действительно заставляет нас быть начеку, чтобы не всплыла какая-нибудь история, но я не думаю, что это случится, потому что предполагалось, что этот господин будет выбран консультантом, а затем, по нормативным причинам, его пришлось включить в организационную структуру. С самого начала я доверяю этим учреждениям; я доверяю тем, кто ими руководит. Я также не хочу слишком вмешиваться в назначения. Но я один из тех, кто верит в существование социологического мадридизма. И я говорю это, потому что это реальность. Все эти организации находятся в Мадриде, и нормально, что в них больше людей из столицы.

— Но очевидно, что «Мадрид» поднял голос, даже пригрозив не участвовать в финале Кубка, и спустя три месяца CTA был реструктурирован.

— Правда в том, что они в итоге пришли, а мы победили, верно? В этом смысле всё это часть атрибутики. В конечном счёте важно то, что вы играете хорошо, играете по-спортивному, у вас есть команда-победитель, и что никто не может решительно повлиять на результат, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.