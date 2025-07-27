«Рубин» — «Зенит»: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура чемпионата России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Рубин» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре соревнования казанский клуб победил «Ахмат» со счётом 2:0. Санкт-петербургская команда выиграла у «Ростова» со счётом 2:1.

В 3-м туре «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.

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