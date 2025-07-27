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Рубин — Зенит. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Рубин — Зенит: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 20:00

«Рубин» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 20:00
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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура чемпионата России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Рубин» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре соревнования казанский клуб победил «Ахмат» со счётом 2:0. Санкт-петербургская команда выиграла у «Ростова» со счётом 2:1.

В 3-м туре «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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