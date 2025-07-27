Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о клубном телевидении мадридского «Реала»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о клубном телевидении мадридского «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, отвечая на вопрос о возможном воздействии мадридского «Реала» на руководителей Ла Лиги, подчеркнул, что сине-гранатовые не используют своё клубное телевидение, как столичный клуб.

«Мы всегда бдительны к любым ситуациям, как и остальные клубы. Одно можно сказать наверняка: мы не используем нашу аудиовизуальную платформу для распространения сообщений, которые сильно сбивают людей с толку», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, в прошлом сезоне перед финалом Кубка Испании клубное телевидение «сливочных» опубликовало видео с критикой назначенного на матч судьи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, заявив, что в матчах, которые он судил, «Барселона» побеждала чаще, чем их соперники. Кроме того, «Реал Мадрид ТВ» показал несколько предполагаемых судейских ошибок в матчах с участием «бланкос».

Материалы по теме
«Карасёв не попал в игру». Новый матч «Спартака» — новый судейский скандал
«Карасёв не попал в игру». Новый матч «Спартака» — новый судейский скандал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android