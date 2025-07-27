Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о клубном телевидении мадридского «Реала»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, отвечая на вопрос о возможном воздействии мадридского «Реала» на руководителей Ла Лиги, подчеркнул, что сине-гранатовые не используют своё клубное телевидение, как столичный клуб.

«Мы всегда бдительны к любым ситуациям, как и остальные клубы. Одно можно сказать наверняка: мы не используем нашу аудиовизуальную платформу для распространения сообщений, которые сильно сбивают людей с толку», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, в прошлом сезоне перед финалом Кубка Испании клубное телевидение «сливочных» опубликовало видео с критикой назначенного на матч судьи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, заявив, что в матчах, которые он судил, «Барселона» побеждала чаще, чем их соперники. Кроме того, «Реал Мадрид ТВ» показал несколько предполагаемых судейских ошибок в матчах с участием «бланкос».