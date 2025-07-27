Салиба принял решение о будущем на фоне интереса «Реала» — Sport.es

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба доволен в лондонском клубе и не рассматривает возможность смены команды до следующего клубного чемпионата мира в 2029 году. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на английские источники.

Подчёркивается, «канониры» намерены продлить контракт с 24-летним футболистом, заканчивающийся летом 2027 года. «Арсенал» не желает продавать Салиба даже за большие деньги, которые готовы предложить «сливочные».

Французский защитник перешёл в лондонскую команду из «Сент-Этьена» в 2019 году. В минувшем сезоне Салиба принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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