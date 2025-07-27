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Криштиану Роналду сыграет с испанской командой в товарищеском матче

Криштиану Роналду сыграет с испанской командой в товарищеском матче
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Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду прилетит в Испанию, чтобы 10 августа сыграть в товарищеском матче с «Альмерией». Об этом сообщает издание AS.

Выставочная игра с командой из одноимённого города станет уже пятой встречей португальского футболиста с красно-белыми. В предыдущих матчах Роналду, выступая за мадридский «Реал», забил четыре гола. Всего в чемпионате Испании экс-форвард «сливочных» отличился 311 раз в 292 играх.

Помимо испанской команды, «Аль-Наср» в рамках предсезонной подготовки встретится с «Тулузой» 30 июля.

Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии начнётся в августе 2025 года. По итогам минувшего розыгрыша турнира «Аль-Наср» набрал 70 очков и занял третье место. На первой строчке расположился «Аль-Иттихад», заработавший 83 очка.

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