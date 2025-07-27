«Не хотел быть вторым планом». Игрок «Ростова» Сулейманов — об уходе из «Локомотива»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов рассказал о причинах своего ухода из московского «Локомотива», в составе которого футболист выступал с 2023 года.

«Между мной и тренерским штабом «Локомотива» ни в коем случае не было недопониманий. Просто я изнутри «горел», потому что хотел получить больше игрового времени. Это только от меня исходило. Тренерский штаб хорошо относился ко мне — вообще нет претензий. Просто хочется играть в футбол. Я не хотел быть вторым планом и сидеть. Мы расстались на прекрасной ноте. Мне позвонил тренер, и мы пожелали друг другу удачи. Всё прекрасно», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.