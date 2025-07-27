Рашфорд впечатлил футболистов «Барселоны» на тренировках — Marca

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд впечатлил одноклубников на первой тренировке команды в Японии в преддверии товарищеского матча с «Виссел Кобе», который состоится сегодня, 27 июля. Подчёркивается, что во время занятия англичанин «подтвердил свой большой талант». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, игроки сине-гранатовых отметили, что 27-летний вингер находится в отличной форме и готов выходить за «Барселону» в играх.

Каталонский клуб объявил о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды в среду, 23 июля. Появлялась информация, что «Барселона» может выкупить нападающего за € 30+5 млн.

Презентация Маркуса Рашфорда в «Барселоне»: