Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашфорд впечатлил футболистов «Барселоны» на тренировках — Marca

Рашфорд впечатлил футболистов «Барселоны» на тренировках — Marca
Комментарии

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд впечатлил одноклубников на первой тренировке команды в Японии в преддверии товарищеского матча с «Виссел Кобе», который состоится сегодня, 27 июля. Подчёркивается, что во время занятия англичанин «подтвердил свой большой талант». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, игроки сине-гранатовых отметили, что 27-летний вингер находится в отличной форме и готов выходить за «Барселону» в играх.

Каталонский клуб объявил о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды в среду, 23 июля. Появлялась информация, что «Барселона» может выкупить нападающего за € 30+5 млн.

Материалы по теме
Президент «Барселоны»: Рашфорд мечтал играть за «Манчестер Юнайтед»

Презентация Маркуса Рашфорда в «Барселоне»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android