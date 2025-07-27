«Бавария» в шаге от подписания Диаса менее чем за € 80 млн — Джейкобс

Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас близок к переходу в «Баварию» менее чем за € 80 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент колумбийский футболист отправляется вместе с остальной командой в Токио.

Нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» зимой 2022 года. В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Рекорды «Ливерпуля»: