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«Бавария» в шаге от подписания Диаса менее чем за € 80 млн — Джейкобс

«Бавария» в шаге от подписания Диаса менее чем за € 80 млн — Джейкобс
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас близок к переходу в «Баварию» менее чем за € 80 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент колумбийский футболист отправляется вместе с остальной командой в Токио.

Нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» зимой 2022 года. В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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