«ПСЖ» договорился о контракте с новым вратарём — Романо

«ПСЖ» согласовал личные условия контракта с голкипером «Лилля» Люкой Шевалье. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в прессе появлялась информация, что «Лилль» потребует за переход 23-летнего вратаря € 40 млн. Француз может стать заменой для Джанлуиджи Доннаруммы, трудовой договор которого истекает следующим летом. Столичный клуб до сих пор не достиг договорённости о продлении контракта с итальянцем.

В минувшем сезоне Шевалье провёл 34 матча в Лиге 1, в 11 из которых отыграл «на ноль». В Лиге чемпионов вратарь пропустил 13 мячей в 10 встречах. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.