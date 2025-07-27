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Форвард «Акрона» Дзюба: планируем побороться за чемпионство, так что, гранды, берегитесь

Форвард «Акрона» Дзюба: планируем побороться за чемпионство, так что, гранды, берегитесь
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Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба после разгромной победы в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:0) заявил о желании тольяттинского клуба побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. После двух туров в активе команды четыре очка.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

«Планируем побороться за чемпионство. Так что, гранды, берегитесь — мы рядом», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. В следующем туре «Акрон» встретится со «Спартаком». Матч состоится 3 августа.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).

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