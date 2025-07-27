Record: «Спартак» может заработать € 4 млн на потенциальном трансфере Мангаша в «Спортинг»

«Спортинг» должен направить «Спартаку» предложение о покупке защитника Рикарду Мангаша в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Record.

По информации источника, сумма, которую красно-белые могут выручить с трансфера 27-летнего футболиста, способна достичь € 4 млн.

Мангаш перешёл в российский гранд из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Как появился «Спартак»: