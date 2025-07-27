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Аллегри после победы над «Ливерпулем» рассказал, что его радует в игре «Милана»

Аллегри после победы над «Ливерпулем» рассказал, что его радует в игре «Милана»
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Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о своей команде после победы в товарищеском матче с «Ливерпулем». Напомним, «россонери» одержали победу со счётом 4:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Леау – 10'     1:1 Собослаи – 26'     1:2 Лофтус-Чик – 52'     1:3 Окафор – 59'     2:3 Гакпо – 90+3'     2:4 Окафор – 90+4'    

«Главное и самое важное, чему я рад за эти первые 20 дней работы, — это то, что команда проявила инициативу. Они значительно повысили уровень борьбы, а это значит, что, когда у нас есть мяч, мы стараемся играть. Когда же у нас не всё складывается, мы отлично обороняемся как команда.

Леау? Он сыграл очень хорошо. Это сильный игрок с выдающимися качествами. Думаю, он растёт, он в подходящем возрасте, чтобы провести сильный сезон», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

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