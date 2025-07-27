Варатынов: не мог представить, что «Балтика» наберёт четыре очка с «Динамо» и «Спартаком»
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Центральный защитник «Балтики» Сергей Варатынов высказался о результатах команды в первых двух турах чемпионата России. В матче 1-го тура РПЛ команда Андрея Талалаева сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Во встрече 2-го тура соревнования калининградский клуб разгромил «Спартак» со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12' 1:1 Касерес – 48'
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Дебютировал в РПЛ за счёт тяжёлой работы. Каждый день хорошо тренировался, а тренеры в меня поверили. Месяц назад не мог представить, что мы наберём четыре очка в матчах с «Динамо» и «Спартаком» на старте чемпионата. Но, конечно, нет ничего невозможного», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.
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