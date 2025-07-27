Варатынов: не мог представить, что «Балтика» наберёт четыре очка с «Динамо» и «Спартаком»

Центральный защитник «Балтики» Сергей Варатынов высказался о результатах команды в первых двух турах чемпионата России. В матче 1-го тура РПЛ команда Андрея Талалаева сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Во встрече 2-го тура соревнования калининградский клуб разгромил «Спартак» со счётом 3:0.

«Дебютировал в РПЛ за счёт тяжёлой работы. Каждый день хорошо тренировался, а тренеры в меня поверили. Месяц назад не мог представить, что мы наберём четыре очка в матчах с «Динамо» и «Спартаком» на старте чемпионата. Но, конечно, нет ничего невозможного», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

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