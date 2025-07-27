Червиченко: «Локомотив» в этом сезоне РПЛ будет большей проблемой, чем «Краснодар»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о «Локомотиве» после победы железнодорожников в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1). В прошлом сезоне «быки» стали чемпионами страны.

«Мне кажется, что «Локомотив» в этом сезоне будет большей проблемой, чем «Краснодар». Моё мнение, что «Краснодар» до сих пор празднует. Не в том смысле, что они пьют и радуются, а ментально. Они ещё не опустились на землю. Они счастливы и не готовы к убийственной борьбе.

Если у «Локомотива» хорошо пойдёт и поедет, может, ещё укрепляться кем-то, то они могут попортить всем кровь. Очень сыгранная команда. И новички пока — все в кассу. Комличенко поможет в борьбе вверху. Мне кажется, что «Локомотив» довольно неплохо покажет себя в этом сезоне», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.