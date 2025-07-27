ЦСКА — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 15:00
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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» в стартовом туре уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.
В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).
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