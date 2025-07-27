Лофтус-Чик прокомментировал победу «Милана» над «Ливерпулем»

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Ливерпулем» (4:2).

«Здорово снова встретиться с командой из английской Премьер-лиги. Матч против «Ливерпуля», одной из сильнейших команд мира, стал для нас отличным испытанием. Мы стремимся поддерживать физическую форму и быть всё более сыгранной командой. Это был хороший шаг на нашем пути, хорошее выступление, которого мы заслужили», — приводит слова Лофтус-Чика Sky Sport Italia.

Напомним, Лофтус-Чик перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2023 года. Полузащитник подписал с «россонери» четырёхлетний контракт. Миланский клуб заплатил за 29-летнего футболиста € 25 млн.