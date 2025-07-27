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Лофтус-Чик прокомментировал победу «Милана» над «Ливерпулем»

Лофтус-Чик прокомментировал победу «Милана» над «Ливерпулем»
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Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Ливерпулем» (4:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Леау – 10'     1:1 Собослаи – 26'     1:2 Лофтус-Чик – 52'     1:3 Окафор – 59'     2:3 Гакпо – 90+3'     2:4 Окафор – 90+4'    

«Здорово снова встретиться с командой из английской Премьер-лиги. Матч против «Ливерпуля», одной из сильнейших команд мира, стал для нас отличным испытанием. Мы стремимся поддерживать физическую форму и быть всё более сыгранной командой. Это был хороший шаг на нашем пути, хорошее выступление, которого мы заслужили», — приводит слова Лофтус-Чика Sky Sport Italia.

Напомним, Лофтус-Чик перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2023 года. Полузащитник подписал с «россонери» четырёхлетний контракт. Миланский клуб заплатил за 29-летнего футболиста € 25 млн.

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