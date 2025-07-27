Валерий Кечинов: Заболотный подвёл «Спартак» в матче с «Балтикой»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об удалении нападающего красно-белых Антона Заболотного в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Калининградцы обыграли столичную команду со счётом 3:0.

«Удаление Заболотного повлияло на игру «Спартака», на развитие матча и, конечно, на результат. Идёт 11-я минута – даже если у игрока большая мотивация, нельзя совершать такой фол. Знают же, что такие нарушения караются красной карточкой. Заболотный подвёл команду.

«Балтика» физически хорошо готова. Им дали бонус в начале встречи. Стало понятно, что «Спартаку» будет тяжело. Команда поменяла план на матч – опустились играть от обороны, уповая на быстрые атаки. Но было видно, что рано или поздно соперник забьёт. Так и получилось. После второго удаления понял, что дело пахнет разгромом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.