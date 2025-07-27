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Валерий Кечинов: Заболотный подвёл «Спартак» в матче с «Балтикой»

Валерий Кечинов: Заболотный подвёл «Спартак» в матче с «Балтикой»
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об удалении нападающего красно-белых Антона Заболотного в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Калининградцы обыграли столичную команду со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Удаление Заболотного повлияло на игру «Спартака», на развитие матча и, конечно, на результат. Идёт 11-я минута – даже если у игрока большая мотивация, нельзя совершать такой фол. Знают же, что такие нарушения караются красной карточкой. Заболотный подвёл команду.

«Балтика» физически хорошо готова. Им дали бонус в начале встречи. Стало понятно, что «Спартаку» будет тяжело. Команда поменяла план на матч – опустились играть от обороны, уповая на быстрые атаки. Но было видно, что рано или поздно соперник забьёт. Так и получилось. После второго удаления понял, что дело пахнет разгромом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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